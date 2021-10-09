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Шоу-бизнес
"Могли бы расстаться": Высоцкая пожаловалась на Кончаловского после страстной ласки

"Могли бы расстаться": Высоцкая пожаловалась на Кончаловского после страстной ласки

Звездная пара оказалась далеко не идеальной. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский живут нескладно.
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Союз режиссера и актрисы многим казался примером настоящей любви. Гармоничная пара на публике всегда казалось счастливой, будто склоки и ссоры невероятным образом обошли ее стороной. Недавно Юлия Высоцкая показала в инстаграм-истории страстные ласки Андрея Кончаловского. Тогда народ решил, что у супругов до сих пор продолжается медовый месяц. Но восхищенных фанатов огорошило свежее заявление актрисы. В интервью Юлия Высоцкая призналась, что жить с мужем под одной крышей для нее непросто.

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Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке уже более 25 лет. За это время супруги успели узнать друг друга слишком хорошо. При этом годовщину свадьбы они никогда не празднуют. Андрей Кончаловский стал для жены родным человеком, но до конца удовлетворить ее так и не смог. "Работать с ним легче, чем жить", — объявила Юлия Высоцкая.

Популярная блондинка проанализировала семейные отношения. Она сделала вывод, что разводу с Андреем Кончаловским помешала лишь тесная душевная привязанность. "Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться", — отметила Юлия Высоцкая.

В отношениях с режиссером актриса чувствует себя Пятачком, которого тащит за собой Винни Пух. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский стали больше, чем любовниками — закадычными друзьями, которые всегда вместе.

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 16:39 Источник: Youtube/"ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" ✓ Надежный источник
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