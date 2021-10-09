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Шоу-бизнес
Искусственное сердце и легкое: Валерию Гаркалину стало хуже в реанимации

Искусственное сердце и легкое: Валерию Гаркалину стало хуже в реанимации

Звезду отечественного кино спасают медики.
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Народного артиста России Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО. Это специальная технология, которым временно поддерживает жизнь пациента, помогает его организму функционировать, насыщая его кровь кислородом. ЭКМО — это искусственное сердце и легкое, которые снимают нагрузку с органов человека, дают ему время оправиться от болезни.

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Валерий Борисович Гаркалин актер

Ранее Гаркалин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Знаменитость не может дышать самостоятельно. Как удалось выяснить журналистам, Валерий Борисович имеет поражение органа дыхания. Левое легкое знаменитости охвачено болезнью на 75%. С правым легким ситуация хуже – поражение 85%.

Напомним, Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку. У знаменитости ковид. Сейчас звезда кино в реанимационном отделении под чутким присмотром медиков. Минувшей ночью врачи обнаружили, что у Гаркалина упал уровень сатурации.

Отметим, ранее дочь знаменитости, Ника, сообщила прессе, что ее отец был дважды привит. Актеру сначала поставили вакцину КовиВак, спустя время Спутник-V. Наследница артиста отметила, что "дело не в прививках". У Гаркалина хроническая болезнь сердца, которая обострились на фоне развития ковида.

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Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 октября 2021, 14:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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