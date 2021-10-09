Надо продолжать дело: Родственники делят бизнес онкобольного Юдашкина

Сейчас дочь Валентина Юдашкина начинает принимать дела в компании.

Знаменитый модельер уже довольно борется с онкологией. Его недавнее фото в шляпе шокировало поклонников. Многие предположили, что из-за химеотерапии во внешности Валентина происходят серьезные изменения. Близкие поддерживают кутюрье как могут, однако дело его жизни кто-то должен продолжать.

Из-за тяжелой болезни и непростого лечения сам Валентин не может в полной мере заниматься своим бизнесом. Дочь Юдашкина Галина сейчас принимает дела в компании, она уже полностью взяла на себя руководство всем, что связано с детской линейкой одежды. "Надо будет уже продолжать это дело, вливаться в компанию, помогать ему", – поделилась Галина. Кто полностью возьмет на себя руководство компанией – пока непонятно. Родственники делят между собой обязанности в бизнесе Юдашкина, надеясь, что модельер поправится и продолжит свое дело.

Валентин на публике не появляется, изредка публикует что-то в Сети. Никаких комментариев относительно болезни и дальнейших планов он также не дает.

Напомним, около пяти лет назад Валентину Юдашкину диагностировали рак почки. Уже несколько лет модельер проходит курсы агрессивного лечения. Состояние периодически ухудшается и прогнозы крайне осторожные. По словам лечащего врача Юдашкина, его излечение будет чем-то "типа чуда". Однако близкие и поклонники не оставляют надежд на выздоровление кутюрье.