Худой и мрачный: обнародовано свежее фото онкобольного Юдашкина

К каждому снимку 57-летнего Валентина Юдашкина поклонники присматриваются особенно пристально.

Об онкологическом заболевании знаменитого художника-модельера стало известно около пяти лет назад. К счастью, после усиленного лечения болезнь вошла в ремиссию. Однако не так давно на голову многострадального мужчины свалился еще и коронавирус. Благодаря своевременной вакцинации Валентин Юдашкин легко перенес болезнь, но поклонники модельера все же успели всерьез обеспокоиться и теперь всегда с нетерпением ждут свежих снимков кутюрье, чтобы убедиться, что с ним все хорошо.

Накануне в инстаграм-аккаунте модельера появилось новое фото Валентина Абрамовича. На черно-белом снимке 57-летний мужчина запечатлен в затемненных очках и стильной черной шляпе. Мужчина слегка улыбается, но в целом выглядит худым и мрачным, впрочем, возможно, все дело лишь в темных аксессуарах и отсутствии цвета на фото.

Фолловеры Юдашкина были рады вновь увидеть модельера и оставили ему в комментариях многочисленные пожелания здоровья.

Обеспокоенные поклонники написали:

"Как ваше здоровье?Мы вас очень любим,поправляйтесь!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Здоровья вам", "Долгих лет жизни!", "Здоровья, радости, вдохновения!".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что больного раком Валентина Юдашкина застукали за ласками с молодой моделью.