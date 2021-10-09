"Вопрос жизни или смерти": появились данные о состоянии пропавшей Ларисы Голубкиной

Станислав Садальский рассказал о проблемах артистки.

Актриса Лариса Голубкина на год пропала со сцены. У звезды фильма "Гусарская баллада" были серьезные проблемы со здоровьем.

По словам актера Станислава Садальского, его любимой актрисе пришлось многое преодолеть. Знаменитость перенесла ковид в тяжелой форме, попала в реанимацию, сломала шейку бедра из-за чего едва не оказалась в инвалидном кресле.

"Решался вопрос жизни или смерти", – подчеркнул Садальский.

Сейчас, как отметил Станислав Юрьевич, звезда "Гусарской баллады" чувствует себя замечательно. Более того, Лариса Ивановна 9 октября выйдет на сцену Театра армии. Билетов на моноспектакль уже нет, попасть в зал, как заметил Садальский, теперь можно только по большому блату.

Станислав Садальский признался, что относится к 81-летней артистке с большой нежностью. Актер не скрывает своего восхищения Голубкиной.

Напомним, в конце лета Лариса Голубкина и ее дочь Мария были втянуты в большой скандал. Бывший администратор Москонцерта Нина Федорова сообщила журналистам, что отцом единственной наследницы 81-летней звезды кино является Алексей Баталов. Данные о том, что Мария Голубкина родилась от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева экс-администратор опровергла. Лариса Ивановна была возмущена тем, что детали ее личной жизни обсуждаются посторонними людьми. Голубкина назвала слова Федоровой бредом.