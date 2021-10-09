Невыносимо: Бывший муж Бородиной взорвался из-за ее пакостей

Телеведущая Ксения Бородина усердно стоит из себя тигрицу с активной жизненной позицией. После разрыва отношений с Курбаном Омаровым знаменитость нагрузила себя работой, дружескими посиделками, заграничным отдыхом. Звезда даже на лед встала, чтобы отвлечься от мыслей о разводе и одинокой жизни после 40.
Однако то и дело в инстаграм-аккаунте она упоминает о бывшем муже, причем отзывается о нем весьма нелестно. По словам Ксении Бородиной, экс-супруг сделал нечто, за что нормальная женщина никогда не простит.
И пока брюнетка пытается вытащить себя из гнета обид и душевных терзаний, Курбан Омаров строит новую жизнь. Пакостные слова экс-возлюбленной уже его довели. Молчать в ответ на критику стало невыносимо, поэтому он косвенно обратился к экс-избраннице в инстаграм-истории. "Хватит вспоминать меня, я вот никого не вспоминаю", — многозначительно написал бизнесмен.
В своем личном блоге мужчина не пиарится за счет развода, а лишь показывает фрагменты своих реалий и устраивает розыгрыши. Курбан Омаров до сих пор получает сообщения о том, что Ксения Бородина была для него идеальной парой, но всячески игнорирует их. Телеведущая перегнула палку, выставив экс-супруга отрицательным героем романа. Так что теперь бизнесмен явно планирует окончательно ее забыть.
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