"В реанимации": Раздавленная недугом Борисова держится из последних сил

Телеведущая Дана Борисова сообщила уникальные факты о здоровье матери. Знаменитость в растерянности.

Недавно Дана Борисова шокировала фанатов новостью — ее мать Екатерина Ивановна подхватила проклятый коронавирус. Женщина пыталась самостоятельно бороться с недугом, но тщетно — пришлось лечь в больницу. Долгое время Дана Борисова хранила молчание, а прервала его подробностями о здоровье дорогого человека. Мать звезды экстренно увезли в другую клинику в плачевном состоянии.

"Она в реанимации. ИВЛ ей поставили, но непонятно пока, в сознании она или нет, потому что у меня нет связи с новой больницей", — рассказала ведущая. Говоря с подписчиками в инстаграм-аккаунте, Дана Борисова выглядела крайне растерянно. Раздавленная недугом родственницы блондинка с трудом подбирала слова и в конце концов попросила у россиян совета. Звезда поинтересовалась, обязательно ли вводить человека в кому на ИВЛ,

Дана Борисова держится из последних сил, слишком уж волнительно ожидание, а неизвестность пугает. Теледива заявила, что улетает в крымский город Феодосию, где лежит ее тяжелобольная родственница, чтобы во всем разобраться.



Пользователи Сети выразили звезде сочувствие и оставили для нее слова поддержки. Дана Борисова настроила народ на молитвы о здравии. "Поскорей бы выкарабкалась Ваша мама! Желаю этого всем сердцем! Берегите себя!", "Дана, набирайтесь мужества", — написали ей в комментариях.