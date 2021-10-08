"Мне очень страшно!" шокированная Дубцова попросилась домой к маме

"В таких условиях мы еще не бывали, – поделилась Глюк’оZа. – Когда ты работаешь над дуэтом, то это происходит с партнером: вы вместе ищете тональность, сводите голоса, соединяетесь. И именно в этом соединении рождается что-то новое".
"Здесь же приходится выступать вслепую, но есть такой лакомый кусочек – когда стена поднимается. И это особенные эмоции, которые ты не испытаешь больше никогда. Когда стена поднялась, я была настолько обезоружена, что даже не могла продолжать петь. У меня навернулись слезы, в горле ком, настолько я не ожидала увидеть этого человека", – заверила певица.В новом выпуске на сцене сложатся и другие пары, которые совершенно не готовы к встрече друг с другом. Ирина Дубцова призналась перед выходом на сцену: "У меня пересохло во рту, я хочу домой, к маме, и мне очень страшно".
С Ириной согласна и Валерия: "В целом, я испытывала кайф и получила удовольствие от самого процесса выступления. То, что ты находишься в состоянии ожидания и понимаешь, что сюрприз на 99,9 процентов будет приятным, только добавляет адреналина".
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос