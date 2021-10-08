"Чудо!": 6-летняя дочь Николаева ошарашила россиян

Наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой всполошила народ. Малышка Вероника принимает поздравления.

Любимая жена Игоря Николаева рассказала о семейной радости. Юлия Проскурякова публично поздравила дочку с днем рождения. Девочке 8 октября исполнилось 6 лет. Счастливая мать опубликовала в инстаграм-аккаунте пост с фотографиями ребенка. Маленькая Вероника произвела в Сети фурор.

Россияне были ошарашены очарованием и красотой именинницы. Народ заявил, что малышка необычайно похожа на своего знаменитого отца. Харизматичная девочка удачно получилась на фотографиях: игривый взгляд, задорная косичка и детская непосредственность добавили ее образу изюминки.

Юлия Проскурякова нежно обратилась к ребенку от Игоря Николаева. "Милая моя малышка, моя радость и счастье", — трепетно выразилась певица. Стало ясно, что она души не чает в своей наследнице и невероятно дорожит лапочкой-дочкой.

В комментариях к публикации россияне поздравили Веронику и написали для нее добрые пожелания. Игоря Николаева и Юлию Проскурякову похвалили за достойное продолжение рода. "Она у вас невероятно солнечный ребенок, чудо!", "Такая лучезарная девочка, счастья ей", "Очаровашка! Все время любуюсь ею", "Пусть растет здоровенькой и счастливенькой!", "Не заметите, как будете выдавать замуж", — объявили пользователи Сети.

