Побелевшая Кудрявцева услышала страшный диагноз: Нет смысла что-то делать

В это воскресенье в студии программы "Секрет на миллион" появится Лариса Лужина. Сейчас ей 82 года. Долгие годы об артистке мечтали все мужчины СССР. Завидные женихи выстраивались в очередь, Владимир Высоцкий посвятил ей легендарную песню "Она была в Париже". Своего женского счастья Лариса Анатольевна так и не обрела.
Артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что сама ушла от второго супруга к другому мужчине. Ее новый избранник был сильно моложе, но чувства оказались сильнее разума. Знаменитость обо всем рассказала мужу, после чего осталась совсем одна на руках с сыном. Уже сейчас звезда советского кино с горечью признается, что не была идеальной матерью.
Лариса Лужина всю жизнь занималась карьерой. В плотном графике было непросто находить время на любовные встречи, но она очень старалась. В какой-то момент ее наследник оказался в интернате. Ситуацию он переживал крайне тяжело, как и его родительница. Зато теперь она активно занимается воспитанием внуков.
Более всего Леру Кудрявцеву шокировала новость о диагнозе артистки. Лариса Анатольевна призналась, что ее недуг признали неоперабельным из-за "неудачного расположения". О чем именно идет речь – пока не совсем понятно, но ведущая побелела после новости и даже слегка растерялась. "Нет смысла что-то делать", – заявила звезда советского кино.
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