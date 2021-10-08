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Шоу-бизнес
Побелевшая Кудрявцева услышала страшный диагноз: Нет смысла что-то делать

Побелевшая Кудрявцева услышала страшный диагноз: Нет смысла что-то делать

Каждую неделю Лера Кудрявцева раскрывает тайны известных личностей. На этот раз ей оказалось непросто.
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В это воскресенье в студии программы "Секрет на миллион" появится Лариса Лужина. Сейчас ей 82 года. Долгие годы об артистке мечтали все мужчины СССР. Завидные женихи выстраивались в очередь, Владимир Высоцкий посвятил ей легендарную песню "Она была в Париже". Своего женского счастья Лариса Анатольевна так и не обрела.

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Артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что сама ушла от второго супруга к другому мужчине. Ее новый избранник был сильно моложе, но чувства оказались сильнее разума. Знаменитость обо всем рассказала мужу, после чего осталась совсем одна на руках с сыном. Уже сейчас звезда советского кино с горечью признается, что не была идеальной матерью.

Лариса Лужина всю жизнь занималась карьерой. В плотном графике было непросто находить время на любовные встречи, но она очень старалась. В какой-то момент ее наследник оказался в интернате. Ситуацию он переживал крайне тяжело, как и его родительница. Зато теперь она активно занимается воспитанием внуков.

Более всего Леру Кудрявцеву шокировала новость о диагнозе артистки. Лариса Анатольевна призналась, что ее недуг признали неоперабельным из-за "неудачного расположения". О чем именно идет речь – пока не совсем понятно, но ведущая побелела после новости и даже слегка растерялась. "Нет смысла что-то делать", – заявила звезда советского кино.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 09:49 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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