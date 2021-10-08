Пугачева заявилась на праздник дочери в траурном виде

72-летняя певица прибыла без супруга и наследников. Артистка не отходила от старшей дочери. Многие обратили внимание на наряд Аллы Пугачевой.
Для праздника она неожиданно выбрала напоминающий траурный лук. Аксессуары также были черного цвета. Черные очки добавили стильному, но мрачному образу Примадонны загадочности.
Кристина Орбакайте же на фоне звездной матери выглядела ярко. Певица выбрала для своего праздника нежно-розовое платье. Знаменитость осталась довольна произведенным фурором и работой с популярным домом моды.
Дочь Аллы Пугачевой призналась, что сотрудничество было для нее интересным и удивительным. Артистка объяснила, как аромат ее олицетворяет. "Мы свежие, строгие и запоминающиеся", – заявила исполнительница.
Как писали "Дни.ру", вокалистка преподнесла матери свои духи в специальной черной коробке "с сюрпризом". Когда ее открываешь, начинает звучать отрывок из песни Кристины Орбакайте и гореть яркая лампочка. Отметим, что некоторым пользователям Сети проект звезды показался безвкусным. Они посчитали, что певице просто некуда девать деньги. Алла Пугачева же не стала рассказывать о стоимости продукта, оставив интригу.
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