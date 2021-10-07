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Шоу-бизнес
Влиятельный человек в пух и прах разнес Валерию: Проигрывает Бузовой

Влиятельный человек в пух и прах разнес Валерию: Проигрывает Бузовой

Ольга Бузова сыграла на сцене МХАТа еще летом, но ее игру обсуждают до сих пор. Свое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко.
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Кажется, уже половина российского шоу-бизнеса осудила выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа летом этого года. Брюнетка теперь не только певица, ресторатор и телеведущая, но и актриса. Далеко не всем это понравилось.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Коллеги и музыкальные критики высказали свое мнение. Корреспонденту "Дни.ру" свое отношение к творчеству Бузовой объяснил Павел Рудченко.

"Придерживаюсь того, что странно, что человек, не имеющий образования, начинает играть на профессиональной сцене, для этого есть самодеятельные кружки", – не сдержался эксперт.

Он уверен, что приглашение Бузовой в качестве артистки – не более чем грамотный пиар-ход. Также он объяснил, почему Валерия, которой, по словам Пригожина, изначально и должна была достаться роль, так и не вышла к зрителям. Критик сказал, что Валерии далеко до известности Бузовой, поэтому ее в результате и не позвали.

"Это разные артисты по социальному воздействию. Валерия – сильный артист, ее можно назвать профессионалом. Но с точки зрения раскрутки и то, что сейчас на слуху у всех, Валерия проигрывает Бузовой. У Бузовой большое количество инфоповодов, Валерия больше сосредоточена на своем творчестве", – честно ответил на вопрос критик.

Павел Рудченко не мог не сказать по поводу голоса экс-участницы "Дома-2", ведь во время спектакля ей нужно было петь. К слову, многим очень не понравилось исполнение бывшей супруги Дмитрия Тарасова.

"Поет мимо нот. Назвать ее профессиональной певицей у меня язык не поворачивается. Для этого, как минимум, нужно иметь слух, чувство ритма. Здесь и с этим, и с тем есть определенные провалы", – завершил Рудченко.


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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 15:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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