Влиятельный человек в пух и прах разнес Валерию: Проигрывает Бузовой

Ольга Бузова сыграла на сцене МХАТа еще летом, но ее игру обсуждают до сих пор. Свое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко.

Кажется, уже половина российского шоу-бизнеса осудила выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа летом этого года. Брюнетка теперь не только певица, ресторатор и телеведущая, но и актриса. Далеко не всем это понравилось.

Коллеги и музыкальные критики высказали свое мнение. Корреспонденту "Дни.ру" свое отношение к творчеству Бузовой объяснил Павел Рудченко.

"Придерживаюсь того, что странно, что человек, не имеющий образования, начинает играть на профессиональной сцене, для этого есть самодеятельные кружки", – не сдержался эксперт.

Он уверен, что приглашение Бузовой в качестве артистки – не более чем грамотный пиар-ход. Также он объяснил, почему Валерия, которой, по словам Пригожина, изначально и должна была достаться роль, так и не вышла к зрителям. Критик сказал, что Валерии далеко до известности Бузовой, поэтому ее в результате и не позвали.

"Это разные артисты по социальному воздействию. Валерия – сильный артист, ее можно назвать профессионалом. Но с точки зрения раскрутки и то, что сейчас на слуху у всех, Валерия проигрывает Бузовой. У Бузовой большое количество инфоповодов, Валерия больше сосредоточена на своем творчестве", – честно ответил на вопрос критик.

Павел Рудченко не мог не сказать по поводу голоса экс-участницы "Дома-2", ведь во время спектакля ей нужно было петь. К слову, многим очень не понравилось исполнение бывшей супруги Дмитрия Тарасова.

"Поет мимо нот. Назвать ее профессиональной певицей у меня язык не поворачивается. Для этого, как минимум, нужно иметь слух, чувство ритма. Здесь и с этим, и с тем есть определенные провалы", – завершил Рудченко.