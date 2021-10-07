Васильев разнес застрявшую в 90-х Бородину: Выглядит старо и провинциально

О самой знаменитости эксперт отозвался крайне тепло. Он напомнил, что недавно она пережила непростой развод и влилась в новомодную группу самодостаточных, богатых и успешных молодых женщин, которые доказывают, что присутствие или отсутствие мужчины никак не меняет жизнь. Александр Александрович отметил, что ведущая очень любит "декольте принцессы", которое подчеркивает ее красивые формы и смотрится крайне выигрышно. Ей нравится быть в центре внимания.
По мнению Александра Васильева, Ксения Бородина слегка "застряла в 90-х". Нередко она одевается в офисном стиле или наоборот – выбирает небрежный кэжуал в виде необычных джинсовых юбок и странной обуви. Историк моды отметил, что знаменитости стоит нанять себе грамотного стилиста.
Все дело в том, что Александр Александрович крайне восторженно говорит о фигуре ведущей. Он убежден, что от природы у нее великолепные формы, а плохо подобранные костюмы портят их. Иногда в выходах Ксении присутствует явное нарушение пропорций, что визуально полнит стройную диву с красивыми ногами.
Раскритиковал эксперт и любовь Ксении Бородиной к "простым" платьям из прошлого. "Выглядит старше своих лет и провинциально", – указал он. Также Александр Васильев призвал знаменитость сменить прическу. По его мнению, такая классика давно стала "обыденной".
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