Дети подверглись жуткой травле из-за певицы Валерии

У звезды есть двое сыновей – Артемий и Арсений и дочь Анна. Сейчас они уже взрослые и успешные люди. Но их детство было не самым радостным.
Певица Валерия рассказала, что детей часто травили в школе и мучили придирками. Учителей почему-то злило, что их воспитанники являются наследниками знаменитости. Чаще всего попадало Анне – в Щукинском училище.
Сыновьям же в школе говорили: мол, не сделал уроки, потому что тебе все можно из-за известной мамы? Подобное бестактное поведение педагогов приводило певицу Валерию в шок.
Напомним, с продюсером Шульгиным артистка развелась с жутким скандалом. Выяснилось, что мужчина на протяжение долгих лет распускал руки и тиранил жену. Лишь с третьей попытки певица Валерия смогла расторгнуть брак с супругом.
Отметим, уже много лет звезда счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным. Жизнь ее детей сложилась хорошо. Анна стала известной певицей с именем Шена. Артемий живет за границей, у него уже есть жена. Младший, Арсений, тоже обзавелся супругой.
Как писали "Дни.ру", недавно он подарил звездной матери внучку. Девочку назвали Селин. К слову, певице Валерии 53 года, хотя выглядит она намного моложе. Некоторые поклонники считают, что ее с трудом можно назвать бабушкой.
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