Жаждущий любви Басков заговорил об интимном: Физиологические потребности можно удовлетворить

44-летний исполнитель считает себя истинным романтиком и верит в то, что впереди его еще ждет большое чувство. Николай Басков признался, что находится в поиске любви. Его интересуют именно "чистые" и бескорыстные проявления. Все остальное, по мнению звезды, найти гораздо проще. "Физиологические потребности можно удовлетворить", – заявил он.
Свою позицию артист объяснил. Он указал, что в мире невероятное количество людей. Все те, с кем сталкивает нас жизнь, приносят в нее что-то новое. Он подчеркнул, что иногда человек может быть счастлив, а после – несчастлив, и он – не исключение. "Ничего страшного нет", – успокоил публику исполнитель.
Сообщил Николай Басков и о собственных "проблемах", которые якобы мешают ему построить долгие и счастливые отношения. Сам артист считает себя безотказным и слишком добрым. По мнению исполнителя, прекрасные качества он унаследовал от родителей. Исполнитель вспомнил, что его всегда очень любили, давали мудрые советы и поддерживали. "Они — мои близкие друзья", – признался он.
По словам звезды отечественной эстрады, его родители "действовали в лучших традициях животной природы", постоянно охраняя своего ребенка. Он подчеркнул, что любовь его мамы – совершенно особенная. Уже сейчас Николай Басков понимает, что избежал большого количества сомнительных поступков, так как всегда боялся расстроить родителей.
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