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Шоу-бизнес
"Он очень хороший": с кем встречается Вера Новикова после второго расставания с Сергеем Жигуновым

"Он очень хороший": с кем встречается Вера Новикова после второго расставания с Сергеем Жигуновым

Бывшая жена звезды "Моей прекрасной няни" оправилась после предательства и нашла свое счастье.
прочитано 725 раз

Российский актер Сергей Жигунов и актриса Вера Новикова пытались построить крепкую семью дважды. Оба раза Жигунов бросал возлюбленную ради других женщин. Второе предательство мужа сильно ударило по Новиковой.

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В первый раз пара поженилась в 1985 году, но в 2007 году их брак развалился из-за звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, с которой у артиста был роман. Через два года экс-супруги пошли в загс во второй раз, но через 11 лет, в прошлом году, Жигунов снова оставил Новикову. На этот раз ради журналистки Виктории Ворожбит.

Второе предательство неверного мужа заставило артистку навсегда вычеркнуть бывшего возлюбленного из жизни и полностью разорвать отношения. Сейчас Новикова счастлива в новых отношениях — после развода с Жигуновым девушка сошлась с экс-возлюбленным Андреем Ярославцевым, которого когда-то бросила ради Сергея.

Пара встретилась в Театре Вахтангова, когда артистка была в браке с Дмитрием Васюковым. Чувства вспыхнули, когда актеры играли возлюбленных на сцене.

"Играя в этом спектакле, мы влюбились друг в друга. Он очень хороший", — вспомнила Новикова.

От Васюкова актриса ушла к Ярославцеву, а через пять лет оставила его ради Жигунова. Сейчас, после развода Веры со звездой "Моей прекрасной няни", актеры снова

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7 октября 2021, 09:25 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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"Сестра-близнец": роскошная подруга Жигунова оказалась копией Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Мона
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Сколько же лет этой вечной «девушке»? И там успела замужем побывать, и здесь два раза по много лет, а всё девушка
Василий
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Счастья, этой замечательной, красивой и стойкой женщине!!!!
1

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