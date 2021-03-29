Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже

Недавно Сергей Жигунов женился на своей избраннице журналистке Виктории Ворожбит. Однако счастливый момент артисту омрачили злоумышленники, которые попытались заработать на актере.

Стоит отметить, что бракосочетание знаменитости было тайным. Впрочем, артист и так нечасто делится подробностями личной жизни, однако скрыть свое счастье не смог. На днях актер опубликовал снимок, на котором "засветил" обручальное кольцо.

Через некоторое время в Сети стали появляться фотографии Сергея Жигунова с возлюбленной. На кадрах пара целуется и обнимается, демонстрируя украшения на безымянных пальцах. Для торжественного дня невеста выбрала скромное платье-футляр голубого цвета, а жених надел темно-синий костюм.

Впрочем, как оказалось, фотографии попали в интернет незаконно. Сергей Жигунов в личном блоге сообщил, что злоумышленники украли у него снимки и попытались продать глянцевым журналам. Актер отметил, что кадры были сделаны для личного архива и не предназначались для публики. "Украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя", – отметил артист.

Напомним, о романе Сергея Жигунова с Викторией Ворожбит стало известно около года назад. Тогда многие поклонники отметили, что новая избранница знаменитости уж больно напоминает Анастасию Заворотнюк. Девушку окрестили копией звезды сериала "Моя прекрасная няня", с которой у Жигунова был непродолжительный, но бурный роман. Ради коллеги по съемочной площадке артист даже бросил свою первую супругу.