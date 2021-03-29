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Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже

Женившийся на копии Заворотнюк Жигунов заявил о краже

Недавно Сергей Жигунов женился на своей избраннице журналистке Виктории Ворожбит. Однако счастливый момент артисту омрачили злоумышленники, которые попытались заработать на актере.
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Стоит отметить, что бракосочетание знаменитости было тайным. Впрочем, артист и так нечасто делится подробностями личной жизни, однако скрыть свое счастье не смог. На днях актер опубликовал снимок, на котором "засветил" обручальное кольцо.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Через некоторое время в Сети стали появляться фотографии Сергея Жигунова с возлюбленной. На кадрах пара целуется и обнимается, демонстрируя украшения на безымянных пальцах. Для торжественного дня невеста выбрала скромное платье-футляр голубого цвета, а жених надел темно-синий костюм.

Впрочем, как оказалось, фотографии попали в интернет незаконно. Сергей Жигунов в личном блоге сообщил, что злоумышленники украли у него снимки и попытались продать глянцевым журналам. Актер отметил, что кадры были сделаны для личного архива и не предназначались для публики. "Украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя", – отметил артист.

Напомним, о романе Сергея Жигунова с Викторией Ворожбит стало известно около года назад. Тогда многие поклонники отметили, что новая избранница знаменитости уж больно напоминает Анастасию Заворотнюк. Девушку окрестили копией звезды сериала "Моя прекрасная няня", с которой у Жигунова был непродолжительный, но бурный роман. Ради коллеги по съемочной площадке артист даже бросил свою первую супругу.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 15:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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