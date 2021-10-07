Как у МакSим? Сведения о состоянии Гаркалина в реанимации вызвали шок

Валерий Гаркалин в данный момент находится в больнице, так как у него обнаружили коронавирус. Каждый день в СМИ появляется новая информация о его состоянии. Уже стало известно, что у актера поражено более 75% легких. Болезнь стремительно развивается каждый день.
Врач Вячеслав Овечкин дал комментарий корреспонденту "Дни.ру". Многие были шокированы, что даже в такой сложной ситуации у артиста есть шансы на выздоровление. Оказалось, все не настолько критично.
"На сколько можно судить об информации в СМИ, у актера высокие шансы на выживание, точнее могут сказать лишь лечащие врачи актера. О возможных последствиях сейчас говорить рано", – высказался эксперт.
Также Овечкин не оставил без внимания слухи о надвигающейся новой волне опасной инфекции. Об этом стало известно не так давно.
"В настоящий момент в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Сказать о том, что это новая волна, пока что нельзя, это может быть сезонный подъем заболеваемости, связанный с наступлением осени. Будем надеяться, что значительное влияние на заболеваемость окажет вакцинация", – успокоил врач.
Вячеслав Овечкин вспомнил, как летом этого года лечение от этой же болезни проходила певица МакSим. Тогда артистка чудом осталась жива.
"У певицы МакSим была значительно более тяжелая ситуация, сравнивать их случаи в настоящий момент нельзя", – подытожил доктор.
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