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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри лишили королевского наследства

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевского наследства

Во дворце позаботились о том, чтобы Меган Маркл и принц Гарри поплатились за отношение к властной родне.
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Напряженные отношения герцога и герцогини Сассекских с представителями королевской семьи дали свои плоды. Инсайдер сообщил таблоиду Life&Style о том, что Меган Маркл и принц Гарри лишились притягательного наследства. По словам источника, умерший весной муж королевы вычеркнул из завещания неугодных родственников, чтобы им ничего не досталось. Незадолго до кончины Меган Маркл и принц Гарри вызвали у монарха негодование из-за негативных слов о семье, поэтому 99-летний принц Филипп соответствующе их наказал.

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Елизавета II королева Великобритании

Публично завещание покойного супруга Елизаветы II не оглашалось. В суде решили отложить мероприятие на 90 лет. Такую меру избрали для того, чтобы сохранить частную жизнь монарших особ в тайне и избавить британских правителей от нежелательных обсуждений, которые могли бы опорочить их репутацию

Однако между собой члены королевской семьи определили состав завещания принца Филиппа. По данным инсайдера, внук покойного, которого не упомянули в документе, был вне себя от ярости. Принц Гарри получил неожиданный удар и остался глубоко оскорблен решением деда. Когда Меган Маркл узнала от мужа неприятную новость, то с трудом смогла поверить в случившееся. Герцогиня Сассекская решила, что с завещанием произошла какая-то ошибка.

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Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 18:15 Источник: Life&Style • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

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