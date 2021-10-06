"Видеть и слышать не хочу": Бородина прилюдно плюнула в бывшего мужа

Поклонники поинтересовались у звезды, пригласит ли она бизнесмена на день рождения их общей дочери Теоны. На это теледива заявила категорично: "Нет, я отмечу отдельно".
Она добавила, что если наследница и ее отец захотят, то справят праздник позже, но уже без нее. Ксения Бородина сообщила, что они не общаются с Курбаном Омаровым. Фолловеры в соцсети поразились столь жесткому ответу знаменитости.
Ведущая рассказала, что на дне рождения Теона будет занята гостями и аниматорами. Она объяснила, что не собирается демонстрировать публике пример идеального развода. "Видеть и слышать не хочу человека", – плюнула Ксения Бородина в сторону бывшего мужа.
При этом звезда экрана подчеркнула, что это вовсе не злость и обида, а уважение к себе. По словам Ксении Бородиной, у них с экс-избранником больше нет общих пересечений. Она дала понять, что не уважает Курбана Омарова.
Отметим, что несмотря на плохие отношения, ведущая все же дает бизнесмену видеться с дочерью. Омаров часто публикует в своем микроблоге совместные кадры с ребенком.
Напомним, конкретных причин развода пара не называла. Ходят слухи, что мужчина был неверен Ксении Бородиной. Якобы у звезды лопнуло терпение, и она решила поставить точку в токсичных отношениях. Как писали "Дни.ру", ранее звезда расплакалась на публике из-за критики в свой адрес.
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