Оно как неживое: Басков напугал желтушным цветом лица

Скандал разразился после того, как артист Сергей Лазарев опубликовал в своем "Инстаграм" совместное фото с Николаем Басковым. Два певца выступали на новом шоу "Дуэты" на канале "Россия 1". Событие было еще в сентябре, однако сейчас этим заинтересовались эксперты.
На фото Басков предстал с идеально гладким и безэмоциональным лицом. Вероятно, он стремился соответствовать своему коллеге помоложе.
Поклонники удивились, почему Николай Басков на фото выглядит как восковая фигура. По мнению фанатов, певец превратился в восковую фигуру. Некоторые даже предположили, что у Баскова недомогание. К теме подключились профессиональные гримеры.
Визажист Илона Трофимченко в разговоре с BLITZ+ высказала свою точку зрения на грим Николая Баскова. Эксперт уверена, что певцу сделали плохой макияж. В итоге лицо артиста превратилось в восковое.
"Выглядит оно как неживое. Смущает желтый оттенок кожи певца", – заявила визажист.
Напомним, недавно Николай Басков рассказал, что готовится отмечать 45-летие. Он рассказал, что на подготовку у него уходит много сил. День рождения у артиста будет 15 октября.
https://blitz.plus/eksklyuziv/vizazhist-ocenila-scenicheskiy-obraz-nikolaya-baskova_id11921_a4319_a4202
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