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Шоу-бизнес
"До совершеннолетия ребенка": как Гагарина и Исхаков поделят ребенка после развода

"До совершеннолетия ребенка": как Гагарина и Исхаков поделят ребенка после развода

Уже несколько недель вся общественность следит за развитием событий в истории с Полиной Гагариной и Дмитрием Исхаковым. Свой комментарий дал адвокат Тимур Матвеев.
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Около года назад Полина Гагарина шокировала новостью о том, что разводится со своим мужем Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. За это время у пары родилась дочка Мия. Супруги также воспитывали старшего сына певицы от первого брака.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Казалось, что в семье царит идиллия и гармония. Артисты часто выкладывали совместные фотографии, выезжали отдыхать и старались все свободное время проводить вместе. Теперь же они не общаются и нелестно высказываются друг о друге в интервью. Недавно еще стало известно, что отец не может общаться с Мией тогда, когда захочет, потому что так решил суд.

"Даже после расторжения брака у родителей равные права и обязанности", – дал комментаррий корреспонденту "Дни.ру" адвокат Тимур Матвеев.

В интервью Ксении Собчак фотограф заявил, что его не устраивает такое положение дел. Мужчина хочет намного чаще видеться с дочерью и заниматься ее воспитанием. Напомним, что на данный момент девочкой, по его словам, больше занимаются няни, а не родители.

"Если одного из супругов не устраивает тот порядок общения с ребенком, который фактически происходит, действительно, суды в порядке искового производства такой порядок устанавливают, вплоть до каждого праздника, где будет ребенок, до совершеннолетия ребенка", – поделился информацией Матвеев.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova /Global Look Press/ www.globallookpress.com
6 октября 2021, 12:51 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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