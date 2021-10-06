Пообещавший удовлетворить Валерию Джигурда выбрал дату боя с Пригожиным: Будем дожимать!

Скандал с участием Шнурова и Пригожина продолжается уже долгое время. Последний раз все завершилось тем, что продюсер вызвал лидера группы "Ленинград" на ринг. Якобы ему надоело постоянно отвечать на едкие высказывания артиста, а потому он решил разобраться с ним "по-мужски". По информации некоторых СМИ. муж прославленной певицы даже пошел в зал и теперь активно тренируется к встрече. Ходят слухи, что знаменитость якобы тренирует чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.
Мимо конфликта не смог пройти Никита Джигурда. Он отметил, что продюсер якобы не сможет противостоять ему и также вызвал его на бой. Имеется у шоумена и претензия к Иосифу Пригожину. Ее суть заключается в том, что Валерия могла бы блистать на весь мир, но ему якобы не удалось грамотно раскрутить любимую супругу. Теперь артист объявил, что встреча состоится 12 декабря.
Сам шоумен утверждает, что результатами поединка окажется удовлетворена и Валерия, так как он постарается "подрихтовать фейс" ее мужа. Джигурда полагает, что после противостояния продюсеру придется сделать пластическую операцию, и он станет выглядеть стройнее и свежее, что якобы должно порадовать певицу. При этом пока Иосиф не спешит соглашаться на запланированное Никитой "свидание".
Никита Джигурда отметил, что продюсер якобы боится, несмотря на то, что его супругу артист не оскорблял. По мнению шоумена, продюсер "неадекватно отреагировал" на его предложение. При этом останавливаться на достигнутом он не собирается. "Будем дожимать!" – сообщил актер.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос