"Жалкая пародия": группе "Тату" устроили разнос после новостей о воссоединении

Группа "Тату" уже несколько раз заявляла о своем возвращении. О причинах, почему певицы так этого и не сделали, рассказал музыкальный критик Павел Рудченко.

20 лет назад о группе "Тату" знал каждый. Причем песни Юли Волковой и Лены Катиной знали наизусть не только в России, но и далеко за ее пределами. После распада артистки на какое-то время пропали, но позже стали давать концерты и создавать свои сольные проекты.

На протяжении уже нескольких лет ходят слухи, что популярнейшие в 2000-х артистки хотят вернуться на сцену в качестве дуэта. Но автор всех хитов "Тату" Сергей Галоян уверил, что воссоединения не будет, так как он не давал своего согласия.

"Если автор написал социальное письмо о запрете исполнять свои произведения, то они просто не в праве это делать. Соответственно, есть ли смысл этого объединения? Потому как самые их известные песни Галояном и были написаны", – высказал свое мнение корреспонденту "Дни.ру" музыкальный критик Павел Рудченко.

Также он дал оценку исполнительницам, которые до сих пор иногда по отдельности исполняют известные всем песни. По его мнению, им уже не хватает того надрыва, а у Юлии Волковой слышны сильные изменения в голосе.

"Как бы не сказать так грубо. Мне кажется, это жалкая пародия на то исполнение мирового хита, который звучал со всех утюгов, со всех стадионов", – честно ответил на вопрос Рудченко.

Он уверен, что даже, если Галоян даст свое разрешение исполнять песни, то такого эффекта от группы уже не будет. Фанаты, в любом случае, будут поддерживать своих кумиров, но помнить они будут то творчество, которое было много лет назад.

"Тот образ уже не восстановить и того звучания уже не будет", – подытожил критик.