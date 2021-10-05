Стали известны подробности самочувствия госпитализированного Гаркалина

Дочь рассказала о том, в каком состоянии находится 67-летний Валерий Гаркалин.

По словам Ники Гаркалиной, звездный отец находится в больнице с коронавирусом. Она добавила, что актеру уже лучше. Женщина отметила, что "все более-менее хорошо", и артист идет на поправку.

Также наследница Валерия Гаркалина заявила, что недуг протекает не так тяжело, как могло быть, потому что актер делал прививку. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что знаменитость в тяжелом состоянии.

По ранее опубликованным данным медиков, у Валерия Гаркалина поражено от 25% до 50% легких. Его состояние осложнено тем, что коронавирусная инфекция протекает на фоне хронических проблем с сердцем. Поклонников и врачей беспокоит то, что ранее актер перенес несколько инфарктов.

Отметим, артист сыграл множество ролей в театре и кино. Больше всего зрителям запомнились его работы в фильмах "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый" и популярных современных сериалах. Для звезды этот год, как и прошлый, оказался непростым. Как писали "Дни.ру", в 2020 году Валерий Гаркалин во время отдыха он получил травму головы. Он упал в заведении в центре столицы. К счастью, травма оказалась не очень тяжелой.

