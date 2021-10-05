"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам

Исполнительница хита "Не плачь" редко говорит о своей личной жизни. О том, что у 52-летней знаменитости появился возлюбленный, который почти на 20 лет младше нее, публика узнала через год после его появления.



Детали романа Татьяна Буланова не озвучивает и сейчас. Она убеждена, что счастье любит тишину, а потому общественности не обязательно знать, что происходит в ее жизни. Ранее артистка уже сказала, что, если они с избранником поженятся, то она обязательно расскажет поклонникам подробности происходящего.

Исполнительница подчеркивала, что не любит, когда коллеги пытаются нажиться на романах, у нее все всегда происходило только по любви. Известно, что пока у избранника звезды детей нет, у певицы же их уже двое. Многих подписчиков волновал вопрос: что будет, когда мужчина захочет детей от дамы сердца. Татьяна быстро высказала свое мнение.

Знаменитость сообщила, что уже сообщила возлюбленному, что сейчас наследников не хочет. При этом она вспомнила, что, когда думала о втором ребенке, тоже "считала себя возрастной" и не была готова отказаться от карьеры. Избранник Татьяны Булановой "готов пойти на все", чтобы ребенок все-таки родился. Она отметила, что вопрос пока не стоит остро, но, когда возникнет, они точно найдут компромисс. Судя по всему, морально сейчас артистка все-таки готовится к появлению малыша. Однако пока не совсем понятно, случится ли громкое событие в скором времени.

Татьяна Буланова сообщила, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. "Это не проблема", – завершила она диалог о родах. Сейчас для артистки главное осознавать, что морально она готова стать мамой в третий раз.