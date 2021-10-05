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Шоу-бизнес
"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам

"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам

Исполнительница хита "Не плачь" редко говорит о своей личной жизни. О том, что у 52-летней знаменитости появился возлюбленный, который почти на 20 лет младше нее, публика узнала через год после его появления.
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Детали романа Татьяна Буланова не озвучивает и сейчас. Она убеждена, что счастье любит тишину, а потому общественности не обязательно знать, что происходит в ее жизни. Ранее артистка уже сказала, что, если они с избранником поженятся, то она обязательно расскажет поклонникам подробности происходящего.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Исполнительница подчеркивала, что не любит, когда коллеги пытаются нажиться на романах, у нее все всегда происходило только по любви. Известно, что пока у избранника звезды детей нет, у певицы же их уже двое. Многих подписчиков волновал вопрос: что будет, когда мужчина захочет детей от дамы сердца. Татьяна быстро высказала свое мнение.

Знаменитость сообщила, что уже сообщила возлюбленному, что сейчас наследников не хочет. При этом она вспомнила, что, когда думала о втором ребенке, тоже "считала себя возрастной" и не была готова отказаться от карьеры. Избранник Татьяны Булановой "готов пойти на все", чтобы ребенок все-таки родился. Она отметила, что вопрос пока не стоит остро, но, когда возникнет, они точно найдут компромисс. Судя по всему, морально сейчас артистка все-таки готовится к появлению малыша. Однако пока не совсем понятно, случится ли громкое событие в скором времени.

Татьяна Буланова сообщила, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. "Это не проблема", – завершила она диалог о родах. Сейчас для артистки главное осознавать, что морально она готова стать мамой в третий раз.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 13:15 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

комментарии

Ответить:

Гость ЕЛЕНА
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Не нужно додумывать за Таню. Я не думаю, что Танюша настолько глупа, чтобы после микроинсульта и в возрасте за 50 , взять на себя ответственность за малыша. Никакой папа не заменит маму, если вдруг мамы не станет. Всё таки жаль деток, у которых мамы уже не молодые женщины , которые готовы ежедневно быть в движении, вести активный образ жизни с детьми, а старушки с кучей болезней и заторможенным , в силу возраста , образом жизни. Мама в 25 и мама в 50+, это абсолютно разные вещи, это абсолютно разный темперамент, образ мысли и жизни.
Гость863114
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У Тани уже рот не закрывается от перенесённой пластики, а она все о замужестве и детях печётся
.
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в угоду малолетним своим ухажёрам,наши возрастные и похоже,бессмертные артистки готовы рожать до 100 лет и им <цензура>,кто будет потом растить ребенка,без мамы ? кому он сильно нужен- молодому папе?взялись девки-артистки замораживать все подряд,а мозги разморозке не подлежат,что азиза с мечтами,что эта буланова,еще семенович об том же,и куча других им подобных..
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