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Шоу-бизнес
"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль

"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на новость о том, что группа "Тату" планирует снова покорить шоу-бизнес.
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Юлия Волкова и Лена Катина недавно обрадовали поклонников, сделав заявление о возрождении коллектива. Журналист с сомнением отнесся к планам певиц. Он заявил, что группе "Тату" уже не повторить былой успех.

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"Время этой группы ушло", – считает Сергей Соседов. Он полагает, что артистки вместе могут вновь стать популярны только на волне воспоминаний фанатов. А вот, что касается нового репертуара, то тут у критика большой вопрос. Он не понимает, чем Лена Катина и Юлия Волкова могут снова зацепить публику.

К тому же, как отметил журналист, Юлия Волкова вокально в не очень хорошей форме. Как писали "Дни.ру", несколько лет назад звезде поставили диагноз: "рак горла". К счастью, болезнь вовремя обнаружили, но во время операции по удалению опухоли исполнительнице повредили голосовой нерв.

Также Сергей Соседов констатировал, что воссоединение и раскрутка группы "Тату" упирается в деньги и соглашение об условиях. Так, если артистки решат петь основные песни, они должны будут платить продюсеру, если тот не намерен снова с ними работать.

Напомним, продюсер группы "Тату" Сергей Галоян публично запретил Лене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты коллектива. А в 2014 году певицы заявили, что больше не будут сотрудничать и давать общие концерты.

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Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 октября 2021, 10:26 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Рита Симоновская
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Ничто не повторяется дважды. Второй "приход" Серова, Муромова, Разина,Кормухиной, Азизы, Понаровской, Ветлицкой....пустая трата времени и не вернуть первоначальную популярность. Та же "грабли" ждут и немолодых женщин из дуэта "ТаТу". Поезд- ушёл. И, какие слухи не запускали о запрете исполнения начальных хитов ( для ажиотажа и хайпа)- голый номер. Женщинам нужно задуматься о подходящей старости.
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