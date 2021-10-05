"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль

Юлия Волкова и Лена Катина недавно обрадовали поклонников, сделав заявление о возрождении коллектива. Журналист с сомнением отнесся к планам певиц. Он заявил, что группе "Тату" уже не повторить былой успех.
"Время этой группы ушло", – считает Сергей Соседов. Он полагает, что артистки вместе могут вновь стать популярны только на волне воспоминаний фанатов. А вот, что касается нового репертуара, то тут у критика большой вопрос. Он не понимает, чем Лена Катина и Юлия Волкова могут снова зацепить публику.
К тому же, как отметил журналист, Юлия Волкова вокально в не очень хорошей форме. Как писали "Дни.ру", несколько лет назад звезде поставили диагноз: "рак горла". К счастью, болезнь вовремя обнаружили, но во время операции по удалению опухоли исполнительнице повредили голосовой нерв.
Также Сергей Соседов констатировал, что воссоединение и раскрутка группы "Тату" упирается в деньги и соглашение об условиях. Так, если артистки решат петь основные песни, они должны будут платить продюсеру, если тот не намерен снова с ними работать.
Напомним, продюсер группы "Тату" Сергей Галоян публично запретил Лене Катиной и Юлии Волковой исполнять хиты коллектива. А в 2014 году певицы заявили, что больше не будут сотрудничать и давать общие концерты.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос
Как привлечь внимание серьезного мужчины?