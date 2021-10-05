Появились ужасающие детали состояния тяжелобольного Губина: Изуродовать мог рак

Популярный исполнитель страдает от страшных болей с 16 лет. Врач прокомментировал ситуацию.

События, происходящие в жизни Андрея Губина, не оставляют никого равнодушными. В последнем интервью кумир всех детей 90-х признался, что хочет умереть. Все дело вовсе не в тяжелом эмоциональном состоянии. С юности он не может вылечить тяжелое заболевание, приносящее ему постоянные болевые ощущения. Достаточно давно знаменитости диагностировали прозопалгию. Она сопровождается не только болями в области лица, но и потерей зубов.

Публика уже много лет не совсем понимает, к чему может привести тяжелый недуг. Невролог объяснил, почему в случае артиста заболевание протекает так тяжело. Он отметил, что недуг может развиться после серьезного стресса. При этом, как сообщает LIFE, обычно его можно победить, если все делать вовремя. Известно, что в свои 16 лет Андрей не спешил предпринимать решительные действия и винил во всем спортивное прошлое.

Медицинский работник рассказал, что, если регулярно посещать специалистов, можно выявить причины заболевания и сформировать план лечения. При этом прогноз в большинстве случаев благоприятный, но бывают и исключения. Одним из них может быть постгерпетическая невралгия. Так, организм пациентов с диагнозом ВИЧ, гепатитами или циррозом печени страдает от сильных болей, так как не может самостоятельно победить опасные бактерии.

Тяжелую ситуацию можно также наблюдать и у больных с онкологией. У пациентов "способны поражаться нервные окончания", что приводит к острым болевым ощущениям. Сам Андрей Губин никогда не говорил, что относится к первой или второй группе пациентов, но течение его заболевания заставляет публику задуматься, не скрывает ли артист страшную правду. Однако пока информация не получила никакого подтверждения.

