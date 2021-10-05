Меньшова публично молит Малышеву помочь спасти детей после ухода отца

Этим летом артистка похоронила своего отца, великого Владимира Меньшова. Теперь она готова бороться за жизни детей.

Юлия Меньшова не стала скрывать свои эмоции и чувства после страшной трагедии. Об уходе легенды отечественного кинематографа она сообщила сама, а перед этим держала публику в курсе ситуации. При этом своих поклонников и представителей СМИ звездная наследница попросила лишь об одном: войти в положение и не обращаться ни к ней, ни к ее маме за комментариями. Журналисты с уважением отнеслись к ее словам.

Через некоторое время после страшных событий артистка выпустила последнее интервью отца. Оно должно было стать первым на ее канале. Прятаться от фанатов Юлия не стала и продолжила свою активную деятельность в соцсетях. В своем личном блоге знаменитость много рассказывает о своей жизни и делится важными новостями.

Накануне в "историях" ее "Инстаграма" появилась тревожная заметка. Юлия Меньшова сделала репост публикации с подписью "Помогите детям выжить". Сама же артистка вдруг обратилась к Елене Малышевой и поинтересовалась у нее, можно ли что-то сделать, поставив эмодзи со сложенными руками. Публика опешила. Многие сперва подумали, что что-то произошло с близкими артистки.

Оказалось, что речь шла не о родных Меньшовой, а о детях с первичным иммунным дефицитом. Сейчас у малышей есть большая проблема, так как к лечению, от которого зависит их жизнь, практически нет доступа. Пока не совсем понятно, отреагировала ли Елена Малышева на просьбу о помощи. Пользователи активно поддержали артистку в ее стремлении вывести проблему на новый уровень.

