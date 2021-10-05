Полуголую Ивлееву застали в откровенном наряде с чужим мужиком

Скандальные фотосессии давно стали частью образа Насти Ивлеевой. Однако в последнее время звезда стала перебарщивать с провокационными кадрами. Еще недавно теледиву заклеймили позором за то, что она высмеяла на снимках полных людей, после чего ей пришлось удалить публикации. Теперь же Настя Ивлеева обнародовала новый проект вместе с рэпером Томми Кэшем. Блогерша появилась перед камерой практически обнаженной и учинила немыслимое.
Настя Ивлеева облачилась в откровенное бикини серебристого цвета, а поверх него накинула коричневую шубу нараспашку. В кадре она села напротив Томми Кэша, выпятив вперед грудь, и пустила в рот мужчины из своего струю воды. К слову, рэпер явно был не против, так как разомкнул губы пошире, поддаваясь своей напарнице.
Пользователи Сети пришли в ужас, увидев шокирующие фото Насти Ивлеевой и Томми Кэша. Народ призвал звезду одуматься и соблюдать в личном блоге нормы приличия. "Что за мерзость?", "Чуть не блеванул", "Прям фу!" — заявили россияне в комментариях к посту. Эпатажные манеры светской львицы немногим пришлись по душе, палку она однозначно перегнула.
Напомним, Ксения Собчак проверила уровень школьных знаний Насти Ивлеевой. Блогерша не смогла ответить верно ни на один из элементарных вопросов, после чего признала себя тупой.
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