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Шоу-бизнес
Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой

Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой

Трагедия на личном фронте изменила рэпера Элджея до неузнаваемости. После расставания с Настей Ивлеевой артист стал похож на старика.
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Исполнитель хита "Розовое вино" и звезда шоу "Орел и решка" выглядели вместе счастливыми. Эпатажные, креативные и сумасбродные супруги показывали пример настоящей любви, не выставляя на всеобщее обозрение отношения и быт. Однако 27-летний Элджей и 30-летняя Настя Ивлеева не смогли сохранить семью, заявив о разводе летом 2021 года.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Артист и теледива официально расторгли брак, каждый из них пошел своей дорогой. Фанаты надеялись, что экс-супруги поймут свою ошибку и воссоединятся, но все оказалось гораздо хуже. Сейчас народ подозревает, что Элджей потерял не только любимую женщину, но и жизненные ресурсы. Всему виной обновленная внешность рэпера. Мужчина резко сдал, осунулся и помрачнел. Как пишет "Пятый канал", артист стал выглядеть старше на 20 лет.

Элджей. Фото: www.instagram.com/sayonaraboy

Элджей променял разноцветные дреды на серые, пустил бороду, под глазами у него появились предательские мешки и синяки. Некогда зажигательный и похожий на подростка рэпер встал в один ряд с возрастными медийными личностями. В Сети его успели сравнить и со Стасом Михайловым, и с Филиппом Киркоровым, и с Александром Пушным. После развода с Настей Ивлеевой мужчина потерял былой лоск. Теперь народ гадает, почему Элджей так сильно изменился и нет ли у него проблем со здоровьем.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 17:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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