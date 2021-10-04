Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой

Исполнитель хита "Розовое вино" и звезда шоу "Орел и решка" выглядели вместе счастливыми. Эпатажные, креативные и сумасбродные супруги показывали пример настоящей любви, не выставляя на всеобщее обозрение отношения и быт. Однако 27-летний Элджей и 30-летняя Настя Ивлеева не смогли сохранить семью, заявив о разводе летом 2021 года.
Артист и теледива официально расторгли брак, каждый из них пошел своей дорогой. Фанаты надеялись, что экс-супруги поймут свою ошибку и воссоединятся, но все оказалось гораздо хуже. Сейчас народ подозревает, что Элджей потерял не только любимую женщину, но и жизненные ресурсы. Всему виной обновленная внешность рэпера. Мужчина резко сдал, осунулся и помрачнел. Как пишет "Пятый канал", артист стал выглядеть старше на 20 лет.
Элджей променял разноцветные дреды на серые, пустил бороду, под глазами у него появились предательские мешки и синяки. Некогда зажигательный и похожий на подростка рэпер встал в один ряд с возрастными медийными личностями. В Сети его успели сравнить и со Стасом Михайловым, и с Филиппом Киркоровым, и с Александром Пушным. После развода с Настей Ивлеевой мужчина потерял былой лоск. Теперь народ гадает, почему Элджей так сильно изменился и нет ли у него проблем со здоровьем.
Популярные темы форума
Как сказать об этом матери?
Жуткая история
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА