Изменившаяся до неузнаваемости Воробей ошарашила россиян: В глазах печаль

На этот раз Елена сняла видео из поезда. Некоторые подписчики указали, что знаменитость изменилась до неузнаваемости и выглядит просто потрясающе. Вместо привычного рыжего цвета артистка теперь ходит со светлыми слегка мелированными волосами. Знаменитость сделала небрежные волны, облачилась в водолазку с высоким горлом и пальто.
Елена Воробей пожелала поклонникам доброго утра. Артистка призналась, что ее понедельник начался хорошо хотя бы потому, что она успела на поезд. Она пожелала всем хорошего дня, но на вопрос о том, куда едет отвечать прямо не стала. Пользователи быстро поняли, что артистка отправилась в путь на "Сапсане", а значит, скорее всего, направляется в Санкт-Петербург.
Однако более всего впечатлил подписчиков внешний вид звезды. Некоторые даже указали, что не узнали ее в ленте. В комментариях поклонники оставили большое количество восторженных слов. Некоторые из них оказались обеспокоены: им показалось, что кумир грустит.
"Как Вы прекрасны! Просто бомба", "Ну, Лена, ну, хороша", "Хорошенькая", "Какая Вы красавица", "Шикарная Елена Воробей", "Супер прекрасная Елена", "Лучшая из лучших", "Боже, какая Вы красивая женщина", "Вы прекрасны! Но почему в Ваших глазах печаль?", – прокомментировали подписчики.
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