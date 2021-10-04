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Шоу-бизнес
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке

Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке

В сочинском гранд-отеле "Жемчужина" завершился грандиозный фестиваль "Бархатный сезон". Он стал возможен, в том числе, и благодаря Благотворительному Фонду Иосифа Кобзона. Сегодня им занимаются дети и вдова артиста – 71-летняя красавица Нелли Кобзон. Она тоже прилетела на Черноморское побережье. И блистала каждый день!
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Первый день фестиваля, по традиции, был посвящен памяти Иосифа Кобзона. Ведь он много раз выступал в Сочи и любил эту здравницу.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Открывая вечер, его вдова, в частности, сказала: "Иосиф Давыдович достоин людской памяти. Но если память не подпитывать, то она уходит. Поэтому я очень рада, что третий года "Бархатный сезон" отдает дань уважения и признания. И каждый такой концерт – дело моей жизни, потому что хочу, чтобы моего мужа как можно дольше не забывали. Он был прекрасным человеком и прекрасным певцом".

Нелли Кобзон и Владимир Березин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Иосиф Кобзон, конечно, меньше всего хотел, чтобы его красавица-жена становилась затворницей и ставила крест на себе. Наказ Фамусова из комедии Грибоедова "будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать", слава богу, тут неуместен.

Поэтому, конечно, Иосиф Давыдович порадовался бы, увидев как Нелли Михайловна отплясывает на ночном афтепати по случаю закрытия фестиваля. Настоящая королева диско! Под танцевальные хиты Наталии Гулькиной вдова Кобзона так зажигала, что на танцпол подтянулись все гости. Она затмила молодых, перетанцевала юных девушек – столько в ней драйва, задора, энергии, света!

А когда началась лирическая песня, из желающих потанцевать с Нелли Кобзон не было отбоя.

В следующем году на "Бархатном сезоне" планируется вечер "Танцуем со звездой". И, конечно, Нелли Кобзон вполне может там снова потрясти своей грациозностью и пластичностью!

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Автор: 4 октября 2021, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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