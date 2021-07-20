"Мы – родные люди": Сосо Павлиашвили съехался с бывшей женой

Сосо Павлиашвили был женат дважды. С первой супругой – Нино Учанейшвили – он познакомился еще во время учебы в Тбилисской консерватории и поженились в 1985-м. И по сей день остаются родными людьми, хотя у Сосо уже давно другая семья. Об отношениях с бывшей супругой артист рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на концерте звезд шансона в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".

"Мы – одна семья, – уверяет Сосо. – Мы же не стали врагами от того, что не живем вместе! Нас объединяет и взаимное уважение друг к другу, и наш общий сын Леван. Мы постоянно общаемся, созваниваемся, а во время самоизоляции даже жили все вместе – Нино приехала из Тбилиси, границы закрыли и она на несколько месяцев осталась с нами".

По словам Сосо Павлиашвили, его нынешняя молодая красавица-жена Ирина Патлах дружит с Нино Учанейшвили. "Они – родные люди, прекрасно общаются, – радуется певец. – Мы же, в конце концов, не из-за Иры расстались! Просто так сложилось..."

Певец развенчал популярный в народе миф, будто бы Ирина увела его у Нино. "Ира появилась в моей жизни намного меньше. К тому же в момент нашего развода Ира была еще ребенком, – признался Сосо. – Расстались же мы с Нино потому, что я постоянно был на гастролях, а она жила в Тбилиси. Так что хочу поставить точку в этих разговоров – я увел Иру, а не она меня!"

Ранее в интервью "Дни.ру" нынешняя супруга Сосо признавалась: "Соседство с Нино меня ни капли не напрягало и не тяготило. Мы хорошо ладим, никаких претензий друг у друга нет, и быть не может. Моя история с Сосо началась уже после их расставания, так что я никого из семьи не уводила и поводов для обид у Нино точно нет".