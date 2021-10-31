Вдова Кобзона раскрыла правду о состоянии онкобольного Юдашкина

Уже несколько лет любимый многими модельер борется с онкологическим заболеванием. За это время Валентин Абрамович пережил несколько курсов химии и операции. Болезнь то отступает, то возвращается с новой силой. Поклонник очень переживают за кутюрье, надеясь на лучший исход.
В последнее время Юдашкин чувствует себя лучше, он даже стал появляться на некоторых светских мероприятиях и вести социальные сети более активно. Этим летом они с супругой даже отправились в путешествие. Сначала в Италии пара посетила выставку ювелирных изделий, затем отправилась на греческое побережье.
Поклонники переживают, что Валентин Юдашкин стал меньше заботиться о здоровье. Однако близкая подруга его семьи, Нелли Кобзон, развеяла их сомнения. По словам вдовы народного артиста, модельер чувствует себя хорошо и выпоняет все предписания врачей. "Если бы ему нельзя было ехать на юг, на море, на солнце, его бы не пустили просто", – заверила Кобзон.
Напомним, в компании Валентина Юдашкина, на создание которой он потратил много времени и сил, идет выбор преемника. Хоть кутюрье и чувствует себя лучше, заниматься делами как прежде он уже не может. В связи с этим он сам лично начал поиски человека, способного заменить его на таком важном посту.
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