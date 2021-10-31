Вернувшаяся из космоса Пересильд взбудоражила россиян откровенным снимком

Недавно артистка закончила реабилитацию в "Звездном городке" и отправилась восстанавливаться к океану. Артистка с семьей полетела на Мальдивы. В своем блоге Юлия делится кадрами с отдыха. На днях она опубликовала довольно откровенный снимок с не менее откровенной подписью.
Пересильд предстала перед камерой в голубом купальнике в ретро-стиле и поделилась с поклонниками мыслями о своих ошибках. Артистка призналась, что крайне редко позволяет себе отдыхать, из-за чего многое в жизни пропускает. "Как же многого я себя лишаю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Юлия.
Поклонники не смогли пройти мимо откровений любимой артистки, они пожелали ей хорошего отдыха и засыпали комплиментами. "Отдыхайте Юлия, набирайтесь сил, энергии, всех благ Вам во всех делах родным и близким", "Еще Наверстаете! Красавица, Юленька!", "Отдыхай, заслуженный отдых", "Юль, солнце, воздух и вода – самые лучшие друзья! Хорошего, романтического отдыха. Океан вашей семье счастья!", – написали комментаторы.
Ранее стало известно, что в честь возвращения Юлии Пересильд из космоса коллеги устроили вечеринку. Как рассказывают гости вечера, праздник получился теплым и душевным.
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