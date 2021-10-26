Довольного Цискаридзе сняли во время поцелуя с мужчиной

Речь идет о премьере спектакля французского балетмейстера Ролана Пети "Пиковая дама". Это был незабываемый день для российского балетного танцора. С тех пор прошло уже 20 лет. Воспоминанием об этом великом событии Николай Цискаридзе поделился в своем инстаграм-аккаунте.
"Это был действительно восхитительный день," – написал предавшийся ностальгии артист.
В подтверждение своих слов Цискаридзе опубликовал несколько видеофрагментов легендарного спектакля и фото, на котором он сам запечатлен во время поцелуя с седовласым мужчиной с короткой стрижкой – очевидно, самим Роланом Пети. Великий хореограф наградил молодого танцора крепким отеческим поцелуем в щеку, и юноша остался при этом очень доволен.
Николай Цискаридзе признался, что Ролан Пети считал эту постановку настоящей квинтэссенцией всего своего творчества. Балет имел большой успех, но кому-то он сильно мешал, поэтому его намеренно перестали упоминать и со временем незаслуженно забыли. Однако сам артист балета считает такое намеренное забвение лишь верным показателем ценности произведения. Цискаридзе многозначительно намекнул на то, что "Пиковая дама" никому не прощает столь неуважительного отношения к себе.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что увлеченный мужчинами Николай Цискаридзе подловил красавца блондина.
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