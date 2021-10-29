Гниющая заживо Аршавина о состоянии: Готовят к операции

Тяжелобольная Алиса Аршавина решила не сдаваться: она будет бороться до конца.

Экс-супруга Андрея Аршавина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания, из-за которого у нее происходит разложение тканей лица. Буквально гниющая заживо женщина уже не раз оказывалась чуть ли не на грани жизни и смерти. В последнее время в речах знаменитости звучал крайне пессимистический настрой, однако накануне Алиса Аршавина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте трогательный пост, в котором рассказала, что собирается идти вперед ради детей.

Журналистка призналась, что впереди ее ждут серьезные операции, после которых она будет заниматься лишь созиданием себя, домом и детьми. Аршавина отметила, что дети у нее очень сильные, настоящая команда, которая не даст ей просто так уйти.

Обеспокоенные подписчики решили уточнить, что именно сейчас происходит с Аршавиной и каково состояние ее здоровья, ведь прежде женщина говорила о временном облегчении. Отвечая на вопросы фолловеров, Аршавина призналась, что в настоящий момент она находится в больнице.

"Меня готовят к операции," – рассказала знаменитость о своем состоянии.

Деталей очередного хирургического вмешательства Алиса раскрывать не стала. Подписчики поддержали тяжелобольную журналистку: пожелали ей здоровья и сил для того, чтобы пройти этот сложный путь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алана Мамаева нашла способ спасти исчезающий нос Алисы Аршавиной.