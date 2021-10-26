"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос

Алиса Казьмина после развода серьезно заболела. У нее начался аутоимунный некроз лобной пазухи. Попросту говоря, разложение тканей лица. Чего только не натерпелась бедная женщина! Она перенесла несколько тяжелых операций, впала в кому, и все это на фоне грязных слухов и скандалов после развода с Аршавиным.
На этом беды Алисы Казьминой не кончились. Свекровь захотела выселить ее из дома вместе с детьми. Начались изматывающие суды и выяснения отношений. Теперь бывшая жена Аршавина живет в другом доме.
В последнее время 39-летняя Алиса Казьмина почти не общается с журналистами, она перестала ходить по ток-шоу и реже делится снимками в своем "Инстаграм". Поклонников беспокоит состояние Казьминой. Особенно им интересно, как она сейчас выглядит.
Наконец бывшая жена Аршавина опубликовала в своем микроблоге новое фото. На нем предстала дочка Казьминой от первого брака вместе с серым котом. Девочка и кот сидели на лестнице внутри дома, хитро высунув свой нос.
"Высоко смотрю, далеко гляжу… Что там происходит внизу", – написала Аршавина.
Многие подписчики отметили, что девочка растет настоящей красавицей. Впрочем, некоторые до сих пор не верят в историю с болезнью Казьминой. В ее блоге то и дело появляются злостные комментарии от хейтеров.
"Дважды свой шнобель обрезала и врет, что ничего не делала"; "Мозги отвалились раньше носа, похоже", – пишут фолловеры.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!