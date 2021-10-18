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Шоу-бизнес
"Шанс есть": Мамаева нашла способ спасти исчезающий нос Аршавиной

"Шанс есть": Мамаева нашла способ спасти исчезающий нос Аршавиной

Алана Мамаева посоветовала тяжелобольной Алисе Казьминой специалиста по восстановлению носа.
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Ничто не сближает двух женщин, как наличие общих проблем. Особенно, если прошлое у обеих до боли похоже. Модель Алана Мамаева недавно со скандалом развелась с футболистом Павлом Мамаевым. Расставание пары сопровождалось взаимными обвинениями и травлей в Сети. Не менее громкий скандал при разводе был у Алисы Казьминой и Андрея Аршавина.

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 Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

После расставания Алиса Казьмина столкнулась со страшной болезнью – аутоимунный некроз лобной пазухи. Все вылилось в множество операций и как результат осложнений – практически полное исчезновение носа.

34-летняя Алана Мамаева, которая является правозащитником в сфере пластической реконструктивной хирургии, тоже сталкивалась с похожими проблемами. После пластической операции у нее были нежелательные последствия, ей помогали врачи. Подруга по несчастью посоветовала бывшей Аршавина выход из ситуации.

"Есть специалист, который может ей помочь. Я его знаю", – сказала Мамаева в беседе с Пятым каналом.

Модель добавила, что она знает похожие ситуации во врачебной практике. Медики успешно восстанавливали людям носы, при этом ситуации были не менее тяжелые. Восстановление шло в несколько этапов.

Напомним, бывшая жена звезды "Зенита" Андрея Аршавина пережила угрозу сепсиса. Долгое время она надеялась, что медики восстановят ее красоту, но надежды таяли на глазах из-за высокого риска осложнений.

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Кадр youtube.com
Автор: 18 октября 2021, 19:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Гость877023
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Во во во- две пиявки нашли друг друга- наконец-то- теперь за руки- и дружно бывших хаять по шоу- зачем работать начинать? Некроз у неё- одна лгунья и у другой- муж- наркоман- стыдились бы, лахудры
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