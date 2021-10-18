"Шанс есть": Мамаева нашла способ спасти исчезающий нос Аршавиной

Алана Мамаева посоветовала тяжелобольной Алисе Казьминой специалиста по восстановлению носа.

Ничто не сближает двух женщин, как наличие общих проблем. Особенно, если прошлое у обеих до боли похоже. Модель Алана Мамаева недавно со скандалом развелась с футболистом Павлом Мамаевым. Расставание пары сопровождалось взаимными обвинениями и травлей в Сети. Не менее громкий скандал при разводе был у Алисы Казьминой и Андрея Аршавина.

После расставания Алиса Казьмина столкнулась со страшной болезнью – аутоимунный некроз лобной пазухи. Все вылилось в множество операций и как результат осложнений – практически полное исчезновение носа.

34-летняя Алана Мамаева, которая является правозащитником в сфере пластической реконструктивной хирургии, тоже сталкивалась с похожими проблемами. После пластической операции у нее были нежелательные последствия, ей помогали врачи. Подруга по несчастью посоветовала бывшей Аршавина выход из ситуации.

"Есть специалист, который может ей помочь. Я его знаю", – сказала Мамаева в беседе с Пятым каналом.

Модель добавила, что она знает похожие ситуации во врачебной практике. Медики успешно восстанавливали людям носы, при этом ситуации были не менее тяжелые. Восстановление шло в несколько этапов.

Напомним, бывшая жена звезды "Зенита" Андрея Аршавина пережила угрозу сепсиса. Долгое время она надеялась, что медики восстановят ее красоту, но надежды таяли на глазах из-за высокого риска осложнений.