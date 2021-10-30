Ушел из жизни легендарный телеведущий Игорь Кириллов

Народный артист СССР Игорь Кириллов умер в субботу, 30 октября. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором он проработал долгое время. Причиной смерти телеведущего стал тромбоз, пишет РЕН ТВ.
Свою карьеру Кириллов начал в качестве помощника режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Победив на конкурсе дикторов, он стал выходить в эфир. Именно Кириллов в 1957 году сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли, а через четыре года – о полете Юрия Гагарина в космос.
Более 20 лет Игорь Леонидович был ведущим программы "Время". Он возглавлял дикторский отдел на Первого канале, выступал с новогодним обращением к народу вместо главы государства, вел трансляцию парадов на Красной площади.
В 1968-м Кириллов стал заслуженным артистом РСФСР, а 1982-м – народным. Спустя несколько лет был удостоен звания народного артиста СССР. В разные годы ему вручали Ордены "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Почета, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и другие награды.
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