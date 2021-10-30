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Шоу-бизнес
Ушел из жизни легендарный телеведущий Игорь Кириллов

Ушел из жизни легендарный телеведущий Игорь Кириллов

На 90-м году жизни скончался советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов.
прочитано 2609 раз

Народный артист СССР Игорь Кириллов умер в субботу, 30 октября. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором он проработал долгое время. Причиной смерти телеведущего стал тромбоз, пишет РЕН ТВ.

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Свою карьеру Кириллов начал в качестве помощника режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Победив на конкурсе дикторов, он стал выходить в эфир. Именно Кириллов в 1957 году сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли, а через четыре года – о полете Юрия Гагарина в космос.

Более 20 лет Игорь Леонидович был ведущим программы "Время". Он возглавлял дикторский отдел на Первого канале, выступал с новогодним обращением к народу вместо главы государства, вел трансляцию парадов на Красной площади.

В 1968-м Кириллов стал заслуженным артистом РСФСР, а 1982-м – народным. Спустя несколько лет был удостоен звания народного артиста СССР. В разные годы ему вручали Ордены "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Почета, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и другие награды.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2021, 11:09 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость881678
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По себе судите о лицемерии? Вам наверно не знакомы те человеческие чувства,когда,например, просто жаль
и
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Гость881678
Уходят и уходят,жалко,и ничего не сделаешь,
На 90 - м году вообще то,или что -ещё жить,да жить!Сколько лицемерных коментариев.Не помню фамилию,но работавший с ним диктор,высказывался о нём как о любившем приближать к себе в работе посредственностей и бездарей,чтобы выглядеть на их фоне профессионалом.
Гость881678
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Уходят и уходят,жалко,и ничего не сделаешь,
Гость882868
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Если честно, думала, что его уже давно нет. Светлая память!
Гость888890
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Уходят эталонные мастера слова, на их место приходят профнепригодные Урганты, Кудрявцевы, Скобеевы, Соловьёвы....
Гость883564
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уходит поколение старших, мудрых, честных...прошедших послевоенные годы...восстанавливавших нашу страну после страшной разрушительной войны...как хочется видеть ТАКИХ людей вокруг себя, а их всё меньше и меньше остаётся
Сергей.
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Царствие небесное.Больше таких дикторов,в отличие от нынешних,не будет.
1

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