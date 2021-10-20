Умер народный артист России Владимир Михайлов

Главный дирижер Московского цирка Никулина, Народный артист России Владимир Михайлов скончался в Москве. Ему было 79 лет.
О смерти известного композитора сообщили представители Большого Московского государственного цирка, где он ранее также работал дирижером. По неподтвержденным данным знакомых с ситуацией источников СМИ в медицинских службах, Михайлов умер в своем доме на Каретном Ряду от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает RT.
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