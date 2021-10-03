Бою быть? Жаждущего подраться со Шнуровым Пригожина тренирует чемпионка мира по боксу

Противостояние Пригожина и Шнурова вышло на новый уровень. Продюсер всерьез настроен встретиться с оппонентом в поединке.

Конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова длится уже не первый месяц. Продюсер слишком близко к сердцу воспринял слова фронтмена группы "Ленинград" о своей семье, которая, по словам одиозного певца, прибедняется, рассуждая о положении артистов в пандемию.

Недавно Пригожин и вовсе заявил, что хотел бы проучить Шнурова физически. Если раньше громкие заявления мужа Валерии воспринимались как спланированная пиар-акция, то теперь есть все основания полагать, что продюсер настроен серьезно.

По информации "Экспресс газеты", Пригожин стал активно тренироваться в зале. Примечательно, что помогает ему в этом прославленная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.

Спортсменка ввязалась в эту историю не просто так. Известно, что она также сильно возмутилась словами Шнурова, адресованными Валерии.

Стоит отметить, что шансы увидеть честный поединок двух звезд на ринге стремятся к нулю. Дело в том, что лидер "Ленинграда" никак не реагирует на выпады Пригожина и вряд ли согласится с ним драться.

Приближенные к Шнурову люди утверждают, что певец игнорирует происходящее не из-за страха. Поведение певца обусловлено чем-то другим.

Возможно, автор нашумевшего хита "Экспонат" просто не желает доходить до рукоприкладства. В январе этого года в прессе распространялась информация о том, что Шнуров обратился в полицию по факту получения угроз.