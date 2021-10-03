Кудрявцева отвернулась от всех друзей

Лера Кудрявцева призналась, что в ее жизни в последнее время только дом и работа, на общение с друзьями ресурса уже не остается.

Телеведущая много работает, она постоянно занята в проекте "Секрет на миллион", также ее нередко приглашают в другие программы в качестве гостя. В браке с хоккеистом Игорем Макаровым Лера воспитывает 3-летнюю дочь. Постоянные съемки и домашние хлопоты отнимают все силы и время.

В своем блоге Кудрявцева поделилась с подписчиками переживанием: ей кажется, что она буквально отвернулась от своих друзей, так как на встречи с ними просто нет времени. "Перестала встречаться с подругами , ходить в Кино и просто ничего не делать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась ведущая.

Подписчики разделили переживания Леры, многие рассказали, что столкнулись с такой же проблемой. "Очень редко... а вообще, мой муж – мой лучший друг", "Мне кажется после 30 у всех так, хоть не один я такой, успокоило", "Я тоже работа дома и дом", "Так у многих", "Я также! Подруги самоликвидировались", – поддержали Кудрявцеву комментаторы.

Недавно Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками печальной новостью – ее любимая собачка, которую подарил ей бывший возлюбленный Сергей Лазарев, умерла. Любимица телеведущей иногда даже сопровождала ее на съемках, но в итоге из-за плотного рабочего графика часто проживала у мамы Кудрявцевой. Лера считала собачку членом семьи и очень переживала после ее ухода.