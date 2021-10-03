"Отрицательная динамика": сдавшей Гузеевой стало хуже

Известная советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Лариса Гузеева уже две недели борется с коронавирусной инфекцией. Судя по социальным сетям актрисы, она лежит в Коммунарке. Периодически женщина делилась видеороликами из палаты.
Однако в последнее время артистка перестала выходить на связь и общаться с поклонниками. Оказалось, что на фоне активно развивающейся болезни Гузеевой стало хуже – у нее обнаружили повреждение почек, а врачи назвали ее ситуацию отрицательной динамикой.
Как считают близкие друзья и коллеги актрисы, она заразилась коронавирусом из-за строгих диет. В последнее время артистка активно готовилась к съемкам в полнометражном фильме. Для роли ей необходимо было достаточно сильно похудеть. Так как организм оказался ослабленным, Гузеева заразилась ковидом.
"Мы та старая актерская школа, когда для роли можем наголо побриться, набрать вес или наоборот, похудеть. Это часть профессии", – рассказал российский актер Эвклид Кюрдзидис.
Несмотря на сильно ослабленный организм и активно развивающуюся болезнь, в первое время телеведущая активно делилась с подписчиками происходящим и выкладывала видео с процедур. Сейчас же артистка полностью сосредоточена на своем выздоровлении и временно не делится с подписчиками никакой информацией о своем состоянии.
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