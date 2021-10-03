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Шоу-бизнес
Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала

Сергей Соседов в очередной раз бросил камень в огород Аллы Пугачевой. Он заявил, что Примадонна далека от творчества.
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Музыкальный критик Сергей Соседов часто появляется в информационном поле в контексте обсуждения личности Аллы Пугачевой. Светские обозреватели ждут от него компетентной оценки касательно музыкального творчества Примадонны.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сам Сеседов признался в эфире телеканала НТВ, что разговоры на заданную тему обрели рутинный характер. У критика уже нет особого желания анализировать карьеру одной из самых известных певиц на постсоветском пространстве.

Так или иначе, Соседов не упустил возможности врезать Пугачевой в эфире федерального телеканала. По его словам, ни личная жизнь, ни творческий путь Примадонны уже не представляют никакого интереса.

Критик сообщил, что планирует посветить время личным проектам. Тему с Пугачевой, по мнению деятеля, стоит закрыть раз и навсегда. При этом он отдал должное Алле Борисовне — в свои годы она покорила публику тем, что выступала без "фанеры".

Соседов подчеркнул, что не пытается заработать лишний пиар с помощью медийности звезд. Также он выразил пренебрежительное отношение к пресловутому слову "хайп". В данный момент критик работает над шоу "За гранью".

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 октября 2021, 12:15 Источник: Шоу "Центральное телевидение" на НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Valeriy Bondarik
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Гость860639
задолбали уже с этой старой шваброй
-> Гостю 860639...

_ А ведь "вы" Правы - идя ПРОТИВ СТАРОЙ "швабры" - на "Вы" !
ОНА - отпела СВОЁ и...О Т Г У Л Я Л А...однако ПИАРиться - НЕ перестала...
И её Обоснованно называют "ШВАБРАЮ"...слыш - СТАРУШКА аLLа...
* а ведь она Р <цензура> А Л Ь Н О - ВСЕМ надоела И...НА@@@@@@@iLa !!!
( Реально НЕУВАЖАЕМОФ ВСЕМИ - она НЫНЕ стала !)
-----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
=====
С уважением - Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 03-10-21.

P.S. КТО решится сказать, что-либо - БЕЗ...полит-ПАРАНЖИ, без НИКov...
Гость869634
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опять этот продырявленный маменькин сынок, задолбал уже своей манерностью
Гость869634
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ччто за жаргон из подвротни? врезали
кто бы вам врезал за такое
Гость860639
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задолбали уже с этой старой шваброй
1

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