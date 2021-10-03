Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала

Музыкальный критик Сергей Соседов часто появляется в информационном поле в контексте обсуждения личности Аллы Пугачевой. Светские обозреватели ждут от него компетентной оценки касательно музыкального творчества Примадонны.
Сам Сеседов признался в эфире телеканала НТВ, что разговоры на заданную тему обрели рутинный характер. У критика уже нет особого желания анализировать карьеру одной из самых известных певиц на постсоветском пространстве.
Так или иначе, Соседов не упустил возможности врезать Пугачевой в эфире федерального телеканала. По его словам, ни личная жизнь, ни творческий путь Примадонны уже не представляют никакого интереса.
Критик сообщил, что планирует посветить время личным проектам. Тему с Пугачевой, по мнению деятеля, стоит закрыть раз и навсегда. При этом он отдал должное Алле Борисовне — в свои годы она покорила публику тем, что выступала без "фанеры".
Соседов подчеркнул, что не пытается заработать лишний пиар с помощью медийности звезд. Также он выразил пренебрежительное отношение к пресловутому слову "хайп". В данный момент критик работает над шоу "За гранью".
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