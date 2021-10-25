"Жестко очень": Смертельный недуг разбил сдавшего Преснякова

Супруг Натальи Подольской и знаменитый певец Владимир Пресняков появился в студии шоу "Секрет на миллион", где главным героем выступила Ольга Кормухина. На программе звездный мужчина поведал о своем состоянии после смертельного недуга. Ковид вцепился в него мертвой хваткой. Владимир Пресняков боролся с опасным вирусом довольно давно — еще зимой, и с тех пор к относится к организму с особой внимательностью.
Певец громогласно заявил, что здоровье — это не шутки. "Я жестко очень болел", — признался исполнитель хита "Замок из дождя". Владимир Пресняков рассказал, что коронавирус повлиял на его артериальное давление. Излечившийсь от недуга, музыкант ощутил проблемы — тонометр стал показывать значения гораздо выше нормы.
И хотя с течением времени артисту удалось нормализовать сердечно-сосудистую систему, его внешний облик оставляет желать лучшего. Смертельный недуг разбил некогда моложавого и бодрого мужчину. Что и говорить, Владимир Пресняков сильно сдал — бледность кожи, потухший взгляд, обилие морщин скрыть уже не удается.
Напомним, артиста мощно раскритиковали пользователи Сети за кадр в самолете. Народ остался недоволен тем, что Владимир Пресняков обрюзг и растолстел. Наталью Подольскую призвали следить не только за собой, но и за мужем.
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