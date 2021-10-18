Подольская откровенно об отношениях с Пресняковым: Влюбленность прошла

Наталья Подольская знакома с Владимиром Пресняковым с 2005 года. Перед тем, как пожениться, они встречались около пяти лет. Сейчас пара считается одной из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе.

Накануне артистка рассказала, что их отношениям исполнилось 16 лет. Она не стала скрывать, что чувства уже давно вовсе не такие, какими они были изначально. Они пережили много всего. Одним из главных испытаний стал тот факт, что они оба очень хотели ребенка, но стать родителями долгое время не могли. При этом появление на свет уже двоих мальчиков серьезно повлияло на их отношения, чего не скрывает пара.

Наталья Подольская в своем личном блоге порассуждала на тему любви. Она рассказала, что для нее это та гамма чувств, которая остается после того, как розовые очки уже исчезли. "Влюбленность прошла, но ничего не изменилось", – написала знаменитость в личном блоге. Она прикрепила совместное селфи с мужем и поздравила его с важной датой.

Публика поддержала знаменитостей. Многие указали, что они были просто созданы друг для друга, и оставили множество теплых слов. "Пара, созданная Богом", "Вы просто вау, будьте всегда", "Самые красивые", "Ради такой любви стоит жить", "Вы самые", – прокомментировали поклонники.

Напомним, недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков улетели в Италию. Все дело в том, что певица завершила грудное вскармливание, а потому смогла оставить младшего ребенка. Однако отправились супруги вовсе не наслаждаться видами, теплом и едой. Они выбрали популярный детокс-отель, чтобы восстановить силы.

