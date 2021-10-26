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Шоу-бизнес
"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

Певица Валерия дала откровенное интервью, в котором призналась в страшных мыслях.
прочитано 2857 раз

Всем известна история с домашнем насилием, в которую угодила российская певица Валерия в браке с первым мужем Александром Шульгиным. Продюсер систематически избивал ее, а она боялась разводиться из-за неопределенного будущего с тремя детьми на руках. Это было похоже на безвыходную западню.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Валерия, кажется, уже все рассказала о страшном браке, но только сегодня призналась в своих страшных мыслях при жизни с Шульгиным.

Оказалось, что уйти Валерия не решалась, а вот дать ему отпор – такие мысли были в голове у певицы. Она чуть не совершила страшное.

В разговоре с Идой Галич Валерия призналась, что иногда ее посещали мысли о суициде. Как такое могло прийти в голову к матери троих детей, которая при таком раскладе оставила бы троих детей на отца-тирана, непонятно. Но именно ради детей она не делала этого.

"Меня посещали мысли об убийстве", – призналась Валерия на шоу "Звезда в ответе" на МУЗ-ТВ.

У певицы было три варианта самообороны: ударить тирана лампой, которая стояла возле кровати, гантелями, которые лежали на полу, или "взять нож и отрезать его детородный орган". Слова певицы Валерии шокировали ведущую.

Напомним, певица Валерия развелась с продюсером Александром Шульгиным в 2002 году. Сейчас она счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным.

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Певица Валерия. Фото:Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 19:43 Источник: МУЗ-ТВ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

комментарии

Ответить:

Гость886208
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Лживая,всем надоевшая,расчётливая <цензура>!
гость405986
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Йёося, ноги в руки и бегом от дурки. А то без причиндал останешься.
ТАРА
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О,вспомнила Наверно, она мазохистка Сама как-то говорила,что любит такое
КИРА
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Достала эта певица росказнями о Шульгине-- так страдала и страдалоа и рожала и рожала бред какой-то Что,она была одна .замурованная в стене Были родители,к которым могла уехать,.вокруг полно друзей.которые могли помочь.если бы она хотела Столько лет живет с Иойсей,а все про Шульгина бредни рассказывает и столько лет Сколько можно Что совсем нечего писать,ДОСТАЛИ !!!!
Гость882868
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У Шульгина ангельское терпение! Она столько лет рассказывает жуткие вещи про него, а он молчит, хотя наверняка ему тоже есть что сказать! И если честно, не особо я ей верю, может пару раз и огребла за дело. Но как мать может смотреть, как измываются над ее детьми? Или запирают в вольер со злобными собаками? Она как-то не похожа на забитую-зашуганную бедняжку, не способную защитить своих детей, больше на расчетливую стерву! Но самое интересное, что однажды она подала на развод, но вместо суда пошла венчаться с садистом и тираном!
гость
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Какя же она пакостница. Неужели эта пожилая женщина не понимает, что оскорбляя отца детей, она уничтожает своих детей. От них все будут разбегаться, ведь гены стоят на первом месте в развитии личности.
Гость886041
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маньячка?
Гость877023
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Нужно ей язык отрезать- тараторке безмозглой - везде и всюду надоевшая
1

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