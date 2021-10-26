"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

Всем известна история с домашнем насилием, в которую угодила российская певица Валерия в браке с первым мужем Александром Шульгиным. Продюсер систематически избивал ее, а она боялась разводиться из-за неопределенного будущего с тремя детьми на руках. Это было похоже на безвыходную западню.
Валерия, кажется, уже все рассказала о страшном браке, но только сегодня призналась в своих страшных мыслях при жизни с Шульгиным.
Оказалось, что уйти Валерия не решалась, а вот дать ему отпор – такие мысли были в голове у певицы. Она чуть не совершила страшное.
В разговоре с Идой Галич Валерия призналась, что иногда ее посещали мысли о суициде. Как такое могло прийти в голову к матери троих детей, которая при таком раскладе оставила бы троих детей на отца-тирана, непонятно. Но именно ради детей она не делала этого.
"Меня посещали мысли об убийстве", – призналась Валерия на шоу "Звезда в ответе" на МУЗ-ТВ.
У певицы было три варианта самообороны: ударить тирана лампой, которая стояла возле кровати, гантелями, которые лежали на полу, или "взять нож и отрезать его детородный орган". Слова певицы Валерии шокировали ведущую.
Напомним, певица Валерия развелась с продюсером Александром Шульгиным в 2002 году. Сейчас она счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным.
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