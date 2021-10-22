"Распускает язык в поганую сторону": Брызжущая ядом Бородина стерпела ехидный шлепок

Телеведущая Ксения Бородина далеко не самая дружелюбная личность в отечественном шоу-бизнесе. Ей удалось доказать это на церемонии премии "Люди года", которую ей доверили вручать. Когда на сцене появилась Виктория Боня, звездная брюнетка не скрывала негативных эмоций. Ксения Бородина словно брызгала ядом, скорчив недовольную гримасу.
Журналист Олег Пилягин решил узнать, какая кошка пробежала между двумя звездными дамами. Получив награду, Виктория Боня с долей иронии подтвердила, что не дружит с ведущей шоу "Дом-2" и на это есть причины. "Когда люди распускают язык в поганую сторону... Я таких людей не уважаю", — выразилась инстадива.
Этот ехидный шлепок Ксения Бородина решила проигнорировать. Олег Пилягин догонял телеведущую по пути в гримерную, но она отказалась давать четкие комментарии в ответ на слова противницы. Возможно, она просто не успела придумать достойную реакцию, чтобы Виктория Боня кусала локти.
Известно, что эти знаменитые женщины периодически поливают друг друга грязью. Так, Ксения Бородина язвительно высказывалась о борьбе блогерши с чипированием народа и связью 5G. А Виктория Боня кидалась на ненавистницу с критикой, поскольку та обвинила россиян в низких зарплатах.
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